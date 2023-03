Le ministre délégué à l'industrie au chevet des salariés de Buitoni et Tereos

"On va parler à tout le monde, retourner toutes les pierres pour chercher des pistes, chercher des repreneurs", a promis ce matin à la sous-préfecture de Cambrai le ministre délégué à l'industrie. Pour Roland Lescure, l'usine Buitoni de Caudry a des atouts "l'actif est de qualité, Nestlé a investi dans l'entreprise suite au scandale sanitaire, l'autre avantage c'est les salariés, qui sont motivés et qui sont des salariés compétents, évidemment l'état sera prêt à accompagner un repreneur dans les investissements qui faudra sans doute faire, mais en tout cas on va faire de l'alimentation à Caudry je m'y engage".

ⓘ Publicité

Les collectivités aussi s'engagent dans le processus assure Frédéric Bricout le maire UDI de Caudry qui assure avoir déjà une piste. Des élus dont le président du conseil régional Xavier Bertrand veulent mettre la pression pour que le groupe Nestlé paient les salariés jusqu'à la reprise.

loading

Des salariés vigilants sur les éventuels repreneurs

Après cet échange, une lueur d'espoir se rallume chez Mégane "ça fait du bien de sentir qu'on est soutenu", mais comme les syndicats, la salariée restera vigilante sur l'identité d'un éventuel repreneur "il faut que ce soit une situation pérenne, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui reprenne l'usine et que dans deux ans on revive la même chose. J'ai des enfants j'ai besoin d'assurer leur avenir, je ne peux pas me permettre de dire ok j'ai du travail mais je sais pas combien de temps ça va durer".

loading

Roland Lescure promet de revenir faire le point d'ici l'été sur la reprise. Le ministre qui a par ailleurs annoncé que la première réunion du plan rebond industriel du Cambrésis dans lequel l'état donne 3 millions d'euros aura lieu le 5 avril. L'objectif c'est de rédiger d'ici l'été un plan pour redynamiser le territoire. Buitoni s'est d'ailleurs engagé à abonder l'enveloppe de l'état jusqu'à 5 millions d'euros.

L'état négocie toujours pour éviter la fermeture de la sucrerie d'Escaudoeuvres assure le ministre

Autre dossier au menu du ministre la fermeture de la sucrerie Tereos d'Escaudoeuvres, à une vingtaine de kilomètres de là. Si les négociations du PSE ont commencé, Roland Lescure assure faire encore pression sur le groupe pour annuler cette décision.

"Si Tereos ferme le site d'Escaudoeuvres, je romps toutes les discussions sur la décarbonation, toutes les discussions sur les subventions potentielles qui pourraient accompagner les sites de Tereos".

Si la fermeture est actée, les syndicats ont évoqué au ministre l'idée d'un repreneur explique Loic Lagouche, vice-président CGT du CSE, avec pourquoi pas la piste d'AKS une société des Emirats Arabes Unis qui voulaient installer une sucrerie à Rouen.

En attendant pour assurer un redémarrage, les salariés continuent à bloquer le site, ils sont une cinquantaine sur les 123 à se relayer jour et nuit pour surveiller leur "outil de production, et leur production, notre monnaie d'échange".

La prochaine réunion du PSE est fixée au 6 avril, la fin des négociations le 17 juin.