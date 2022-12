Le ministre des transports, en visite à Toulouse, annonce 435 millions d'euros pour décarboner l'aviation

Le ministre des Transports, Clément Beaune, est de passage à Toulouse ce vendredi. Il a visité la chaîne d'assemblage de l'A350 sur le site d'Airbus, puis a rassemblé les représentants de la filière industrielle aéronautique dans le cadre du Conseil pour la recherche aéronautique civile, que le ministre préside. Clément Beaune a annoncé un investissement de 435 millions d'euros dès 2023 pour la décarbonation de l'aviation - dans le cadre de "France 2030", plan de 54 milliards d’euros, pour permettre de rattraper le retard industriel français, d’investir massivement dans les technologies innovantes, de soutenir la transition écologique.

ⓘ Publicité

"Le principal enjeu de transformation du transport aérien est sa décarbonation, dans les années à venir" a déclaré le ministre, pour cela l'Etat prend donc de nouveaux engagements budgétaires massifs. Le Président de la République souhaite que le premier avion bas-carbone soit produit en France en 2030 et renforce ainsi son soutien à l’aéronautique, pour permettre à la filière d’accélérer sur les projets de recherches indispensables à la décarbonation. L'objectif c'est aussi l'avion zéro carbone en 2050.

"La décarbonation de l’aviation n’est pas une option, c’est une obligation"

Pour décarboner l'avion, il faut accélérer et soutenir les projets de recherche et la technologie "il faut produire des carburants durables, les avionneurs, les motoristes comme Safran, les compagnies aériennes sont d'accord pour incorporer des carburants propres, il faut les développer."

Il y a aussi la solution de l'hydrogène, mais se pose la question de la disponibilité. Le ministre rappelle que "la France a mis 7 milliards d'euros dans le plan de relance pour développer une filière hydrogène, on développe aussi cela avec nos partenaires allemands. Airbus travaille sur la technologie pour savoir comment faire voler ces avions à hydrogène de manière commerciale d'ici une décennie".

Clément Beaune rappelle que l'Etat a investi "beaucoup d'argent pour soutenir la filière aéronautique dans le plan de relance, 20 milliards et demi d'euros pour aller vers l'hydrogène, l'hybridation, l'électrique. Ces engagements budgétaires se font en échange de beaucoup d'efforts demandés aux industriels en termes de régulation, de sobriété, de réglementations plus strictes sur le carbone."

"La concurrence mondiale va s'accentuer"

Le ministre des transports a rappelé que le secteur de l'aéronautique est un univers compétitif et que la compétition va s'accentuer dans les années à venir avec la Chine et les Etats-Unis.

"Les Etats-Unis ont un soutien public très important à la filière aéronautique américaine qui peut créer des distorsions de concurrence. Emmanuel Macron, en visite aux Etats-Unis la semaine dernière, a abordé ce point. On doit aussi soutenir en Europe la filière industrielle aéronautique pour ne pas avoir un trop grand écart de subventions et éviter une forme de compétition inéquitable avec les les Etats-Unis."

Clément Beaune prône des mesures de concurrence équitables pour que les Européens ne soient pas défavorisés par rapport à leurs compétiteurs Américains, Chinois ou autres. "On doit en Europe être des partenaires et continuer d'être dans l'excellence. Si on veut que nos règles européennes soient bien appliquées sur la décarbonation, il faut qu'on ait les mêmes chez nos concurrents. Je me suis battu avec des industriels et des compagnies aériennes pour que l'on ait dans l'organisation de l'aviation civile internationale, 180 pays dans le monde, les mêmes objectifs de neutralité carbone en 2050."