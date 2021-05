Le ministre Franck Riester est "fier" du secteur industriel de la Mayenne

Le ministre du Commerce extérieur et de l'Attractivité Franck Riester était en Mayenne ce jeudi 6 mai. Il a visité quatre entreprises dans le département : Bridor, Wilo, Sera Industries et Rapido. Le ministre en a profité pour féliciter ces entreprises qui exportent plus de 80% de la production.