Le Mirage à Mézos : le cabaret landais propose une nouvelle revue pour attirer le public

Le Mirage ce sont près de 15 artistes, des intermittents du spectacle, une couturière, et le personnel en cuisine : ce sont entre 20 et 30 personnes qui travaillent pour le cabaret de Mézos. Crée en 2016, il propose des spectacles variés. Le prochain repas spectacle est à découvrir à partir du 3 octobre : « Fascination », c’est le titre de la nouvelle revue. La troupe Imagine, troupe résidente du cabaret, travaille dessus depuis un an. « On a tous envie de travailler et de proposer cette revue. » Gérôme Richet, le créateur du Mirage confirme le désir des artistes de se retrouver sur scène et de faire plaisir au public.

Gérôme Richet : le créateur du Mirage à Mézos

Le cabaret réduit de moitié sa capacité d’accueil

Depuis la crise sanitaire, le cabaret a dû lui aussi s’adapter aux changements concernant l’accueil du public : masque, plexiglass à l’entrée, distance physique. Tout le personnel porte le masque : « C’est difficile pour nous parce que nous accueillons les gens et on a envie de leur sourire. »

Pour ses prochaines représentations, le Mirage a réduit de moitié sa jauge pour recevoir le public.

