Le mois d'août a été exceptionnel affirment les professionnels du tourisme en Corrèze

Corrèze, France

Le baromètre touristique du mois d'août en Corrèze s'appuie sur les réponses de 178 professionnels au sondage effectué par le Comité départemental du tourisme. 93 % se disent satisfaits de la fréquentation de leur site. Ils sont même 43 % à juger ce mois d'août 2019 meilleur que celui de 2018 déjà considéré comme très bon. La clientèle française serait en hausse pour 41 % d'entre eux, et 37 % affirment avoir reçu plus d'étrangers. Ce sont les Britanniques, les Suisses et les Espagnols qui ont augmenté le plus selon eux.

Plus mitigé dans les hôtels et chambres d'hôtes

Ce sont les gestionnaires de campings et de sites de visites qui sont les plus satisfaits. C'est le cas de Lisa Van Bree, gérante du Camping Campéole du Coiroux à Aubazine. "On a été complets sur les hébergements, malheureusement pas sur les emplacements. Après, les gens sur les emplacements sont restés plus longtemps". Dans les chambres d'hôtes et surtout dans les hôtels les avis sont nettement plus disparates. Et certains ont même plutôt de quoi se plaindre. "On remplissait l'hôtel sur les week-ends, explique Eric Bouty, patron de l'auberge de la Tour à Aubazine. Mais après en semaine c'était vraiment très calme". Son restaurant en revanche s'en sort assez bien en août, mais après un mois de juillet catastrophique.

Une saison concentrée sur août

C'est là une tendance lourde. "Le mois de juillet devient de plus en plus court" souligne Lisa Van Bree. Avant on était pleins à partir du 14 juillet à peu près. En ce moment c'est plutôt vers le 25, 27 juillet." Autrement dit son camping du Coiroux n'a jamais été plein ou presque durant le mois de juillet. Et même ce très bon mois d'août ne peut compenser le manque à gagner. Reste à espérer un bon mois de septembre. Il devrait l'être au camping du Coiroux mais même s'il y a du monde cela ne sauve pas non plus la saison estivale. "Nos tarifs n'étant pas les mêmes qu'au mois d'août, le gain financier ne va pas rattraper non plus le mois de juillet".