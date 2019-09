Le mois de septembre, c'est celui du retour des foires aux vins

Saint-Étienne, France

En volume, ce sont bien sur les super et hypermarchés qui vont une fois encore se tailler la part du lion, mais devant le succès du phénomène, les cavistes indépendants ne sont pas en reste.

Eux aussi, à une échelle plus modeste, ils vont vous faire de jolies propositions de bouteilles à petit prix. C'est le cas de la boutique " A vin pas des Marches" Rue Roger Salengro à Saint Etienne. Mathias VEY l'oenologue maison explique qu "il n'y a pas de raison de ne pas participer à ce mouvement" .

Une partie de la sélection de bouteilles de "A vin Pas des Marches" © Radio France - Yves Renaud

Mathias VEY aime tout particulièrement cette période qui lui permet de proposer des choses différentes à ses clients

Les grands groupes de distribution eux misent évidement sur des volumes plus importants et raisonnent leur foire au vin sur des périodes beaucoup plus longues, mais en faisant évoluer leur façon de faire depuis quelques années.

La première foire aux vins avait été lancée dans les Leclerc de Bretagne en novembre 1973.

C'est le moment de faire des découvertes, de proposer d'autres produits, des vins bios, en biodynamie, des sans sulfites. Ça représente 21% de ce que nous proposons cette année alors que nous étions à 4% en 2016. Arnaud Matéos responsable des achats Vins pour le groupe CASINO

A l’échelle d'un groupe comme CASINO, cette foire aux vins d'automne, représente par loin de 10% du chiffre d'affaire global du rayon .