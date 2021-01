Le monde agricole béarnais tient ses rencontres économiques

La Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques organise ses Rencontres de l'économie agricole ce mardi. Les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sera au coeur des discussions... et du futur !

A quoi ressemblera l'année 2021 pour le monde agricole béarnais ? Pour tenter de répondre à cette épineuse question, la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques organise ses Rencontres de l'économie agricole, ce mardi 19 janvier 2021. Une rencontre en mode virtuel, Covid-19 oblige, qui parlera aussi de l'épidémie de coronavirus en Béarn et au Pays basque.

Car la Ferme 64 a pris de plein fouet les crises sanitaires. Le Covid-19 en premier lieu, qui a eu des conséquences positives pour le "manger local" et les producteurs de proximité, mais aussi des conséquences négatives avec des exportations à l'arrêt et des commerces fermés (bars, restaurants...).

Quelle peut être la relance après cette crise économique et sociale pour les agriculteurs et producteurs des Pyrénées-Atlantiques ? L'économiste Thierry Pouch tentera d'apporter quelques éclairages sur les impacts de la crise et les perspectives de relance pour l'année à venir.

Car, en plus du Covid-19, le monde agricole doit aussi faire face à d'autres épidémies, comme la grippe aviaire qui sévit actuellement dans le sud-ouest de la France.

Pour écouter et réécouter la Nouvelle Eco sur France Bleu Béarn Bigorre, rendez-vous ici : https://www.francebleu.fr/emissions/la-relance-eco/bearn