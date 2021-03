Le monde de la culture mobilisé à Clermont-Ferrand pour la réouverture des lieux culturels

Privés de spectacles et de concerts à cause la crise sanitaire, le monde de la culture a investi la place de Jaude ce samedi à Clermont-Ferrand avec des nombreuses prises de paroles et représentations artistiques. Un cortège de plusieurs centaines de personnes était d'abord parti de la Maison de la culture à 10 heures ce samedi matin, pour réclamer la réouverture des lieux culturels.

Plusieurs concerts ont été donnés place de Jaude jusqu'au milieu de l'après midi, "l'idée était de faire du 50-50, moitié performances artistiques moitié revendications," explique Sébastien Guerrier, musicien clermontois chargé de l'animation ce samedi.

Des prises de parole ont alterné avec les concerts place de Jaude ce samedi. © Radio France - Théophile Vareille

Les manifestants réclament des aides de l'Etat

Fabien-Gaston Rimbaud, musicien installé dans le Livradois avec son groupe PoulainJar, a pu donner un concert place de Jaude ce samedi, "le premier en un an, c'est une joie immense", il espère pouvoir rapidement en redonner un en salle : "C'est important de ne pas nous oublier, la culture les gens en ont besoin."

Sébastien Guerrier explique qu'il faut aussi des aides de l'Etat, "sans aides on ne pourra pas tenir jusqu'à la réouverture, et on sait en plus que la réouverture sera très progressive". Lui explique continuer à travailler sur sa musique depuis un an, mais sans revenus.