Le monde équestre se mobilise à Avignon

Le monde équestre de Provence-Alpes-Côte-d'Azur est en colère. Une trentaine de propriétaires et de salariés de centres régionaux ont manifesté ce lundi entre le Pont Daladier et la préfecture à Avignon. Ils réclament le maintien d'un taux réduit de TVA à 5,5% pour une partie de leurs activités. Un taux nécessaire pour leur survie selon eux. Seulement le gouvernement via son dernier projet de loi de finance pour 2023 prévoit une généralisation de cette TVA à 20%. Selon la profession, une directive européenne permet de maintenir ce taux réduit.

ⓘ Publicité

"Notre colère est très profonde", explique Frédéric Aygalenq. "Cela fait dix ans que l'état nous promet ce retour de la TVA à 5,5%, une promesse du gouvernement Hollande. Ce taux réduit nous permettrait de ne pas répercuter la hausse sur nos clients", détaille le délégué général du comité d'équitation de Vaucluse. Une délégation est reçue en préfecture du Vaucluse ce lundi à 16h30.

Un lourd impact financier

Le maintien d'une TVA à 5,5% permettrait au secteur d'avoir "une bouffée d'oxygène" selon les manifestants. Laurence Gallet est la propriétaire d'un centre familial à Saumane-de-Vaucluse : "nous avons déjà augmenté nos prix au regard de la conjoncture actuelle et en plus de cela nous ne pouvons pas embaucher alors qu'il y aurait besoin. Mais nous n'avons pas de marge. Aujourd'hui, on va peut être devoir se séparer d'une partie de nos chevaux. Pour nous c'est une passion avant tout donc là c'est terrible ce qui nous arrive".

Une partie des manifestants envisagent de se rendre jeudi à Paris afin de participer à une nouvelle manifestation.