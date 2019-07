Le Montmirail, un couteau créé en Sarthe avec des ambitions

Premier couteau original sarthois, le Montmirail a été lancé ce lundi... à Montmirail. D'inspiration médiévale et locale, jusque dans ses matériaux, peut-il devenir un nom familier comme Opinel ou Laguiole ?

Montmirail, France

C'est la première chose qu'on remarque sur ce couteau : la lame quasiment droite du Montmirail s'affine brutalement pour finir en pique. "C'était comme ça entre les XIIe et XIVe siècles, explique le maître taillandier Pascal Turpin, créateur de cet objet. Les fourchettes n'étaient presque pas utilisées, alors pour attraper des morceaux de nourriture il fallait des lames très pointues. C'est l'utilité de ce décroché et de cette pointe acérée."

Le manche du Montmirail est en bois, rien de plus classique... sauf qu'il provient d'anciennes poutres du château de Montmirail. L'idée a beaucoup plu à son propriétaire, Philippe Herbelin : "Nous avons remplacé certaines poutres en chêne et nous en avons gardé des morceaux. Il y a du stock !"

Le château de Montmirail, construit du XIe au XIXe siècles. © Radio France - Alexandre Chassignon

"Le but c'est d'en vendre aux Etats-Unis"

Une précision utile puisque les initiateurs de ce projet ne comptent pas s'arrêter à la poignée d'exemplaires réalisés jusqu'ici par Pascal Turpin. Ils cherchent des entreprises capables de produire une version industrielle, standardisée, en France. "Le but du jeu c'est d'en vendre aux Etats-Unis !" L'artisan ne recule pas devant la comparaison avec les couteaux les plus célèbres : "dans les publicités, dans les films, on reconnait tout de suite que c'est un Laguiole. Le Montmirail aussi est _facile à identifier_. Avec sa forme très particulière, il ne ressemble à rien d'autre qu'à un Montmirail !"

Comme on n'est jamais trop prudent, la commune a déposé son nom comme marque au début de l'été. Une façon de se protéger d'éventuelles copies non autorisées.