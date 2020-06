Le Montpelliérain Pierre Mestre reste le patron d'Orchestra

"Le collectif des actionnaires de la société NewOrch, présidée par Pierre Mestre, dirigeant fondateur d’Orchestra-Prémaman, prend acte avec satisfaction de la décision du tribunal de commerce de Montpellier". Le communiqué a été envoyé dans la foulée de la décision rendue ce vendredi après-midi. Le dossier du second candidat a donc été écarté, à savoir celui du groupe saoudien Al Othaim, actionnaire de la société basée à Saint-Aunès à hauteur de 4%. Les élus du CSE s'étaient prononcés à l'unanimité pour l'offre des Saoudiens.

"Le tribunal a choisi un projet collectif, financé et sécurisé, porté par une équipe engagée, respectueuse des valeurs de l’entreprise et de la communauté de ses talents et dont l’objectif est de limiter au maximum l’impact sur l’emploi" selon le Montpelliérain Pierre Mestre qui donne les grandes lignes de son offre pur la société spécialiste du vêtement pour enfants et de la puériculture.

Emplois sauvegardés à Saint-Aunès et Arras

Le nombre de magasins repris est de 430 (contre 399 pour Al Othaim). Pierre Mestre ne cache pas qu'il se débarrasse des boutiques déficitaires, notamment en Belgique et en Allemagne. Le nombre d’emplois directs et indirects sauvegardés en France et à l’étranger est de 3.769 (contre 3.485 pour Al Othaim). NewOrch (pour Nouvel Orchestra) reprend notamment la totalité des emplois de l’entrepôt de Saint-Aunès ainsi que ceux de la société d'Orlog d’Arras (Pas-de-Calais).

"Après des semaines éprouvantes aussi bien pour le siège que pour les réseaux, et à l’heure d’un nouveau départ, la priorité aujourd’hui est de se rassembler pour assurer tous ensemble la transformation d’Orchestra Prémaman", conclut Pierre Mestre.