Le monument aux morts de Toulouse, près de mille tonnes, soulevé à 1,60 m du sol

"Certaines personnes peuvent même passer en-dessous sans se cogner !" s'exclame Ludovic Gomez, directeur de projet sur le chantier, en désignant le monument aux morts suspendu à 1,60 m du sol. Depuis le lundi 21 août, l'édifice est hissé progressivement, 10 centimètres par 10 centimètres, jusqu'à atteindre son altitude terminale ce vendredi 25 août. Il pourra ainsi être déplacé une trentaine de mètres plus loin sur les allées François Verdier.

Le poids du monument réestimé à 940 tonnes

L'ensemble est saucissonné dans une structure métallique orange vif, "un exosquelette qui encaisse les efforts pour qu'il ne soit pas abîmé" explique Ludovic Gomez. Il poursuit : "Lorsqu'ils l'ont construit il y a cent ans, ils ne se sont pas dits qu'on allait le déplacer. Pour ne pas le dégrader il faut donc amortir les moindres mouvements de balancier".

Ce vendredi matin, il ne restait plus à l'ouvrage qu'à gagner quatre centimètres de haut. Cette opération est décomposée en trois étapes par les ouvriers. Ils élèvent le bâtiment de six centimètres grâce à des vérins hydrauliques, glissent des cales sous ses piliers, avant de l'abaisser pour qu'ils reposent en sécurité. En permanence, un inclinomètre et un fissuromètre auscultent la bâtisse et guettent les éventuelles dégradations.

Les briques oranges sont les cales qui permettent de soutenir le bâtiment à cette hauteur © Radio France - Sophia Berrada

Cette élévation a aussi permis de faire une découverte. Alors que le poids du monument aux morts étaient estimé à 1.000 tonnes, l'avoir ainsi pendu a permis de l'évaluer plus finement. "Il ne fait finalement que 940 tonnes, on l'a mal estimé mais tant mieux !" s'amuse le directeur de projet.

Prochaine étape : faire rouler le bâtiment jusqu'à son futur emplacement

À partir de lundi 28 et pour trois jours, des chariots seront glissés sous l'édifice. Jean-Jacques Laporte, directeur de la troisième ligne de métro pour Tisséo ingénierie et en charge du projet, détaille : "sous ces chariots, il y aura énormément de roues pour répartir la charge. Elles seront pilotées à distance par un joystick".

Le jour J, le jeudi 31 août où la presse nationale se pressera à Toulouse, ces roulettes permettront donc de faire pivoter le monument aux morts de 90 degrés en une heure chrono, puis de le déplacer dans la journée 30 mètres plus loin "à la vitesse d'un escargot", avant une phase de descente. En 2027, l'opération aura lieu en sens inverse pour remettre l'œuvre à sa place initiale.