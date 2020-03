"Le moral des patrons n'est pas affecté mais il y a beaucoup d'interrogations pour les semaines à venir"

Quel impact a aujourd'hui l'épidémie de Coronavirus sur notre tissu local ? Le MEDEF Touraine a fait le point ce mercredi soir avec l'ensemble des différentes branches professionnelles. Sa présidente Sandrine Fleury, invitée de France Bleu Touraine ce jeudi matin.

"L'hôtellerie est fortement impactée avec des annulations de réservation, des groupes de touristes qui ne viennent plus", reconnait Sandrine Fleury. Certains hôteliers enregistrent une baisse de 13% en février et sans doute plus de 20% pour le mois de mars. De quoi remettre en cause certains recrutements de saisonniers.

On assiste également à des comportements irrationnels. Par exemple, à Tours, alors qu'il n'y a aucun risque, les restaurants asiatiques sont désertés", Sandrine Fleury

Rupture de stocks dans certaines entreprises industrielles

Les usines chinoises quasi à l'arrêt depuis des semaines, ça se ressent forcément chez nous. " Certaines entreprises dans la métallurgie subissent des ruptures de stock sur certains composants venus de Chine"

Pas de chômage partiel pour le moment, mais la question va se poser si cela doit durer encore des semaines. Pour le moment, avec cette baisse d'activité, les entreprises peuvent encore jouer sur le temps de travail qui est annualisé dans beaucoup d'entre elles. Et les salariés font actuellement moins d'heures", Sandrine Fleury

Pour l'instant, seules quelques entreprises ont sollicité l'aide de l'Etat. "Mais si cela devait durer, elles seront plus nombreuses à être en difficulté. Elles pourraient alors demander des reports de paiement de cotisations sociales, d'impôts et de chômage technique."