"Le moral est à zéro, les restaurateurs ont besoin de travailler", assure le président de l'UMIH du Calvados

Les "restaurateurs en colère" ont manifesté lundi dans le Calvados avec un barbecue gratuit à Argences. Yann France, le président de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie-restauration dans le Calvados, voit le signe d'une détresse financière mais aussi psychologique.

Yann France, le patron du restaurant La Flambée à Deauville et président de l'UMIH dans le Calvados

"C'est l'absence de visibilité, l'absence de date de réouverture, qui provoque une détresse autant financière que psychologique", estime Yann France. Le patron de La Flambée, à Deauville, qui est aussi le président de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie-restauration (UMIH) dans le Calvados, était l'invité de France Bleu Normandie ce mardi 2 février.

Le moral à zéro, les finances aussi

"Le moral est à zéro pour les chefs d'entreprise, il n'y a pas plus terrible que de ne pas savoir quand on va pouvoir reprendre notre activité. C'est frustrant de voir son voisin caviste, qui vend du prêt-à-porter, qui bouge, et nous le rideau est fermé, ou alors la vente à emporter mais c'est dérisoire, ça permet juste de se changer les idées", affirme Yann France.

C'est frustrant de voir son voisin caviste, qui vend du prêt-à-porter, qui bouge, et nous le rideau est fermé, ou alors la vente à emporter mais c'est dérisoire, ça permet juste de se changer les idées

L'UMIH ne "cautionne pas", mais "comprend le ras-le-bol" des restaurateurs, qui ont manifesté à Argences dans le Calvados lundi 1er février. Selon lui, "ce sont en général les petites PME avec zéro à 2-3 salariés qui souffrent le plus parce qu'elles ont très peu de trésorerie, aujourd'hui le Prêt garanti par l'Etat, elles l'ont épuisé, et ils sont dans le gouffre. Il y a aussi ceux qui ont créé leur entreprise il y a moins d'un an, qui se sentent vraiment abandonnés".

"Il nous faut une date", même lointaine

Le président de l'UMIH dans le Calvados réclame une date, même lointaine, au gouvernement pour préparer la réouverture, avec l'embauche de saisonniers et des équipes notamment : "Si on recrute, il faut le faire maintenant, dans quelques semaines ce sera trop tard". Yann France assure que "le bruit" dans la profession "est qu'on n'ouvrira pas avant avril".