Le Morbihan, première destination touristique française sur les réseaux sociaux en 2020

"Morbihan Tourisme" a été très présent sur Facebook, Instagram et Twitter en 2020 à tel point que le département breton devient la première destination touristique française sur les réseaux sociaux. Dans une étude sur "les destinations françaises sur les médias sociaux" qui analyse les performances des régions, départements, villes et offices de tourisme, "Morbihan Tourisme" devance "Savoie/Mont-Blanc" et "Auvergne". Cela représente 437.300 fans dont 369.000 abonnés pour Facebook. 617 destinations ont été analysées et classées selon plusieurs critères.

"Les réseaux sociaux sont au coeur de la communication des destinations touristiques françaises" peut-on lire dans un communiqué.