Le Morbihan s'affiche à Paris

Ce 1er mai 2017 ouvre un mois de week-end prolongés et de pont qui devraient attirer les touristes en Bretagne. L'occasion de voir que le département du Morbihan fait sa pub actuellement à Paris.

Cette année 2017 est plus favorables aux week-end prolongés que ne l'était 2016. En effet, le 1er et le 8 mai tombent un lundi, il y a aussi en suite le pont de l'Ascension puis le lundi de Pentecôte. Plusieurs occasions donc de partir quelques jour. 40% des Français l'envisagent et près de 20% seraient prêts à venir en Bretagne. Les professionnels du tourisme font tout pour attirer ces visiteurs. Le comité départemental du tourisme dans le Morbihan a lancé il y a quelques jours une nouvelle campagne d'affichage dans le métro et le RER parisiens. C'est la 3ème année que ce genre de publicité est réalisée dans la capitale. "Cela démultiplie les nombres de contacts potentiels" explique Patrick Lévy, le directeur du comité départemental du tourisme du Morbihan.

Le Morbihan fait sa pub à Paris - Comité départemental du tourisme du Morbihan

Pour cette nouvelle campagne de pub, le Morbihan a décidé de mettre en avant des sites emblématiques du département comme Lorient, Vannes, Brocéliande ou Carnac. Des sites toujours sous le soleil, car reconnait Patrick Lévy "le département est météo dépendant en terme touristique. Rappelons d'ailleurs que nous avons la même météo qu'à Toulouse".

Le Morbihan qui mise aussi sur l'arrivée de la LGV entre Paris et la Bretagne le 2 juillet prochain. "Le département ne sera plus qu'à 2h30 de la capitale, c'est très important même si les touristes viennent beaucoup en voiture. Mais cela pourra avoir un impact sur le tourisme hors saison ou le tourisme d'affaires" estime Patrick Lévy, le directeur du comité départemental du tourisme du Morbihan.