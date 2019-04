Le Morvan s'invite sur l'aire d'autoroute de la Chaponne (A6)

Sur l'aire de la Chaponne de l'autoroute A6, de vendredi à samedi, des Offices de tourisme de la région et des producteurs locaux ont installé leur stand. But de l'opération : valoriser, et faire connaître le Morvan aux passants.

Yonne, France

Quand le Parc naturel du Morvan et une aire d'autoroute de la région font cause commune. De vendredi à samedi, sur l'aire de la Chaponne de l'autoroute A6, quatre Offices de tourisme de la région, et des producteurs locaux de miel et de fromage ont installé leur stand.

Les uns proposent des brochures et donnent des informations sur les sites phares de la région : musée Vauban, Grottes d'Arcy-sur-Cure... Les autres font goûter leurs produits et les vendent. But de l'opération : valoriser et faire connaître le Morvan aux automobilistes de passage.

Un producteur local de miel, et un de fromage ont fait le déplacement. © Radio France - Victorien Willaume

Donner envie aux gens de revenir dans le Morvan

Entre 10 000 et 15 000 personnes passent sur cette aire chaque jour, et la date de l'opération n'a pas été choisie au hasard, nous sommes au milieu des vacances des Parisiens, l'une des principales "cibles" des Offices de tourisme de la région.

Marielle Bonet est chargée du tourisme au Parc naturel régional du Morvan : "On est au mois d'avril, et beaucoup de gens vont préparer les vacances d'été, alors on s'est dit que pour donner envie aux gens de revenir, il fallait leur faire découvrir notre belle région.", explique-t-elle.

Entre 10 000 et 15 000 personnes passent sur l'aire de la Chaponne chaque jour. © Radio France - Victorien Willaume

Une belle région mal connue, d'après elle : "Souvent, dans les Offices de tourisme, les touristes disent 'ah, on ne pensait pas que c'était aussi beau chez vous, comment se fait-il que ce n'est pas plus connu que ça.'", assure-t-elle.

Ce samedi, l'opération de promotion continue sur l'aire de la Chaponne. Des Offices de tourisme, et des producteurs locaux seront à nouveau présents. Ça commence à 9 heures et ça se termine à 16 heures.