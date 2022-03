Le mouvement de grève perlé reconduit chez Sanofi Vertolaye

Ils étaient une centaine ce jeudi midi, devant l'entrée principale de l'usine de Vertolaye. Pour écouter d'abord les représentants de la CFDT et de la CGT, les deux syndicats qui organisent ce mouvement. Egalement André Chassaigne, le député communiste de la circonscription, à nouveau présent au rassemblement du jeudi midi.

Le mouvement de grève a débuté il y a trois semaines. Une grève perlée, c'est à dire que les salariés sont appelés à cesser le travail six heures par semaine, une heure en début et en fin de journée les mardi, mercredi et jeudi, jour de rassemblement devant le site. Un mouvement contre l'introduction en bourse annoncée d'Euroapi, la filiale de Sanofi qui possède le site de Vertolaye. Les salariés craignent que l'argent que doit rapporter cette entrée en bourse aille avant tout aux actionnaires, alors que des investissements importants sont nécessaires à Vertolaye.

Ils n'ont pas de réponse de la direction, qui met comme préalable à une discussion la fin de la grève. Les représentants du personnel sont donc venus demander aux salariés s'ils voulaient mettre fin au mouvement ou bien continuer. Et la réponse a été claire, toutes les mains se sont levées pour prolonger le mouvement.

La grève se poursuit donc et de nouvelles actions sont annoncées. André Chassaigne a promis de relancer la direction ainsi que le gouvernement sur ce dossier. Les syndicats attendent surtout la date du 15 mars, le jour où un grand plan d'investissement doit être présenté pour Sanofi. En espérant que Vertolaye ne soit pas réduit à la portion congrue. Le site du Puy-de-Dôme est spécialisé dans la fabrication de principes actifs. 750 salariés y travaillent.