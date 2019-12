Le mouvement de grève se poursuit à la poste de Pertuis

Depuis le 5 décembre à l'appel de la CGT et soutenu par Sud-PTT ce sont une quinzaine des 35 postiers sur place qui ont cessé le travail pour dénoncer le projet de réorganisation de leurs horaires et de leurs tournées. Une nouvelle réunion avec la direction est prévue ce jeudi.

Pertuis - France

Les grévistes ne comprennent pas pourquoi cinq tournées sur les trente-cinq actuelles doivent être supprimées. De plus les facteurs seraient obligés après une pause à la mi-journée de revenir pour poursuivre leur tournée et terminer plus tard en milieu d'après-midi expliquent les délégués.

Ce lundi matin un nouveau piquet de grève s'est installé devant la plateforme de distribution du courrier de Pertuis avec la présence de gilets jeunes venus soutenir les postiers. La gendarmerie ainsi qu’un huissier se sont aussi déplacés à cette occasion mais aucun blocage de la plateforme n’a été engagé précise la CGT. Le mouvement de grève se poursuit avant une réunion jeudi matin à 11 h avec la direction. Le syndicat regrette toutefois qu’elle se déroule en l’absence du directeur actuellement en congés.

Le courrier dans le secteur de Pertuis est donc toujours perturbé hormis l’acheminement des colis assuré l’après-midi par les non-grévistes.