Le mouvement de grève se poursuit chez Soitec

Depuis les équipes de nuit du vendredi 10 juin au soir, la société de microélectronique Soitec à Bernin (Isère) est touchée par un mouvement de grève qui a été relayé par les équipes de week-end et, désormais, de semaine. Soitec, fabricant de matériaux semiconducteurs compte environ 1500 salariés. Son site de production fonctionne 24 heures sur 24, à un rythme qui s'est encore accéléré ces dernières années sous l'effet des succès de sa technologie FD-SOI et de la forte demande mondiale en composants électroniques. Un conflit qui intervient alors que l'entreprise est en pleine croissance, qu'elle vient d'annoncer avoir atteint pour la première fois le milliard de dollars de chiffre d'affaire sur l'exercice 2021-2022 et qu'elle s'apprête à changer de gouvernance le mois prochain. Pierre Barnabé, transfuge d'Atos, va succéder en tant que directeur général à Paul Boudre, dans la société depuis 2007 et DG depuis 2015.

à lire aussi Un an après, Soitec encore en grève : les salariés disent stop

Le dialogue entre direction et syndicat est rompu ce mardi soir

Les revendications portent sur les rémunérations, ainsi que sur les conditions de travail et des questions de management. Après deux réunions de négociation lundi, une nouvelle réunion a eu lieu ce mardi matin qui a débouché sur un échec. La direction a fait des propositions jugés insuffisantes et le mouvement a été reconduit "à l'unanimité" à la mi-journée selon Fabrice Lallement, délégué CGT. Depuis cet échec la direction aurait rompu les ponts. Une nouvelle assemblée générale des salariés est annoncée à 13h mercredi. En attendant la production est "quasiment à l'arrêt" selon Fabrice Lallement. Une production qui avait déjà du subir il y a quelques mois le contre-coups de l'incendie volontaire de câbles électriques sur le pont de Brignoud.