Le mouvement de grève se poursuit sur le site de Sanofi d'Amilly

La CGT réclame 10% d'augmentation pour faire face à l'inflation. La direction elle ne propose pas plus que 3% dans le cadre des négociations annuelles. Au moins la moitié des salariés du laboratoire pharmaceutique Sanofi d'Amilly suit le mouvement depuis plus d'une semaine. Des débrayages ont lieu sur les lignes de production de médicaments, notamment l'Aspégic ou encore le Mytosil, qui sont fabriqués dans le Loiret.

L'intersyndicale dénonce un vrai dialogue de sourd avec les dirigeants du laboratoire pharmaceutique. "Depuis quelques années, la direction n'est pas très généreuse. Si on accepte 3% d'augmentation, avec 6% d'inflation, cela veut dire qu'on accepte 3% de perte de salaire. La situation de Sanofi est pourtant excellente : huit milliards de bénéfices, des dividendes en forte hausse pour les actionnaires et la haute direction s'accorde des salaires incroyables, cela suffit !" prévient Dominique Marin, délégué du syndicat Sud.

Piquet de grève à l'usine Sanofi d'Amilly - Georges Pereira

Un autre dossier pose problème depuis plusieurs mois au sein de Sanofi, c'est celui du recours aux intérimaires. Ils sont trop nombreux sur les chaînes de production. L'inspection du travail a même été saisie par les syndicats et une lettre a été adressée par l'inspection à la direction de Sanofi pour remettre le nombre d'intérimaires à niveau. 250 embauches en CDI sont prévues mais dans le même temps il y aura 450 départs à la retraite. En clair, pas de quoi compenser ces départs. Enfin, ces intérimaires n'auront même pas le droit à l'augmentation de 3% puisqu'ils sont soumis à un autre régime, celui du SMAG le salaire minimum garanti qui ne sera revalorisé qu'à hauteur de 2,2%. "On tape encore sur les plus précaires" conclue Dominique Marin, délégué du syndicat Sud.