Le mouvement de grève des pompiers des Deux-Sèvres continue

Pas d'accord trouvé ce jeudi après-midi lors de la réunion entre le SNSPP-PATS 79, le syndicat des sapeurs-pompiers professionnels, et la direction du SDIS 79. Le mouvement de grève entamé la semaine dernière se poursuit et pourrait même se durcir.

Deux-Sèvres, France

Pas de sortie de crise chez les pompiers des Deux-Sèvres, en grève depuis plus d'une semaine. Une réunion s'est tenue ce jeudi après-midi avec notamment le directeur et le président du Service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres. Le président du SNSPP-PATS 79, le syndicat des sapeurs-pompiers professionnels à l'origine du mouvement, est ressorti "déçu".

Le compte n'y est pas

La direction propose désormais six postes supplémentaires mais le syndicat en réclame toujours le double, soit 12 postes. "Le compte n'y est pas. Il y a un problème d'effectif et si on continue on va droit dans le mur", estime Patrice Bonneau président du SNSPP-PATS 79. La mobilisation se poursuit et pourrait même se durcir. "Certains pompiers volontaires veulent rejoindre le mouvement", précise Patrice Bonneau. De nouvelles actions sont également envisagées.