Le mouvement des routiers reconduit ce mardi, un dépôt pétrolier bloqué lundi soir dans le Valenciennois

Les syndicats de chauffeurs routiers CGT et FO poursuivent mardi leur mouvement contre la réforme du code du travail. Ils bloquent ce lundi soir le dépôt de carburant d'Haulchin, près de Valenciennes.

Les routiers reconduisent leur mouvement ce mardi. Après une journée de mobilisation contre la réforme du code du travail moins suivie que prévue, les syndicats CGT et Force ouvrière préparent de nouveaudes opérations escargots et autres blocages dans le Nord et le Pas-de-Calais

Lundi soir vers 20 heures, une quarantaine de chauffeurs ont investi le dépôt de carburants d'Haulchin, près de Valenciennes. Ils comptaient y rester toute la nuit.