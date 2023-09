Le multi-services de Coly en Dordogne a trouvé des repreneurs

"C'est un grand, grand, grand soulagement !" Le maire délégué de Coly Jean-Michel Demonein ne cache pas sa satisfaction. L'appel lancé au mois de juin et relayé notamment par France Bleu Périgord a été entendu. Une quinzaine de personnes au total se sont présentées pour reprendre le Troisième lieu, le multi-services de la commune de Coly-Saint-Amand en Dordogne. Et c'est un couple de cavistes de Terrasson, Pierre Pujol et Juana Gonzales-Garcia qui a été retenu.

le multi-commerce rural de proximité de Coly "Le Troisième Lieu", à Saint-Amand-de-Coly (Dordogne) a trouvé un repreneur © Radio France - Lisa Guinic

Une nouvelle aventure pour un couple de cavistes

Juana Gonzales-Garcia a de quoi faire. Épaulée par l'ancien gérant Pascal Clavel, la nouvelle gérante doit maîtriser, en un mois**, la dizaine d'activités que propose l'établissement**. Du service au bar à la restauration en passant par la gestion du point Poste, du relais colis ou de la pompe à essence. "C'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures, reconnaît-elle, mais on est prêt ! Tous deux ont entendu l'annonce, relayée un peu partout. "Le lieu nous a plu, et on s'est lancé. Après la cave à vin, l'idée de remettre en route le bar, l'épicerie, le restaurant nous plaisait", explique-t-elle.

L'ancien gérant passe le relais

Le couple pourra compter en tout cas sur le soutien de l'ancien gérant. Pascal Clavel s'est donné un mois pour leur transmettre toutes les ficelles du métier. "Et s'ils ont besoin après, je pourrai toujours venir leur donner un coup de main !" confie-t-il. Lui aussi ne cache pas sa joie de voir un couple reprendre l'affaire qu'il a lui-même relancée avec son fils il y a deux ans. "Je suis heureux à plus d'un titre", explique-t-il. "D'abord parce que je suis à la retraite, depuis le 1ᵉʳ septembre, ensuite parce que j'apprécie beaucoup les gens qui ont repris notre commerce. Ce sont des gens qui me paraissent capables, intéressés et intéressants. On a mis deux ans pour créer cet état d'esprit, cette ambiance, et on ne voulait pas tout voir partir à vau-l’eau, et que tout disparaisse tout simplement. Franchement, je leur souhaite tout le bonheur du monde parce qu'ils le méritent. Et puis je suis heureux pour les clients qu'on a eus et je suis heureux pour les habitants de la commune parce qu'au moins ce centre de vie perdure et c'est le principal".