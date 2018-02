La commission nationale d'aménagement cinématographique a rejeté hier le recours formé par la direction du cinéma implanté au Pontet. La direction voulait créer deux salles supplémentaires. C'est non.

Le Pontet, France

La commission nationale d'aménagement cinématographique a confirmé vendredi la décision rendue en octobre dernier par la commission départementale : le Capitole Studios, le multiplexe implanté au Pontet, ne pourra pas passer de onze à treize salles.

250 fauteuils supplémentaires

Le directeur René Krauss voulait pourtant augmenter la capacité du cinéma, en créant 250 fauteuils supplémentaires - pour arriver, à peu près, à la capacité du Pathé Cap Sud, autre multiplexe (de 14 salles) , installé au sud de la Cité des Papes.

"Cela permettrait, explique René Krauss, de proposer plus de films et surtout de les laisser plus longtemps à l'affiche".

Protéger les centres-villes

Mais les villes d'Avignon et de Carpentras se sont opposées, toutes les deux, à ce projet pour protéger (disent-elles) les cinémas de centre-ville. Avignon en a trois : l'Utopia, le Pandora et le Vox ; Carpentras en a un : le Rivoli.

René Krauss envisage maintenant de saisir la cour d'appel administrative de Marseille pour obtenir l'autorisation d'agrandir le Capitole Studios.