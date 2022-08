25.000 truites mortes dans un élevage de Pignans dans le Var

Le mystère perdure après le mort de 25.000 poissons à Pignans. Dimanche matin, les poissons ont été découverts morts dans les bassins de la dernière entreprise de pisciculture du Var. Grégory Joubert, patron des Truites du Paradou, découvre ses 25.000 truites sans vie, sans comprendre ce qui s'est passé.

24 heures plus tard, en amenant ses poissons à l'équarissage, le pisciculteur se repasse le film des dernières semaines, l'eau était à la bonne termpérature dans les bassins, en quantité suffisante : "l'été se passait bien, on n' a pas eu de grosses intempéries, pas de mortalité particulière ... et en une nuit on peut tout perdre". Le profressionnel a en effet vu disparaître en quelques heures 25% de sa production, pour un préjudice estimé à 30.000 euros.

L'éleveur soupçonne une pollution

Pour lui, cela ne fait aucun doute, il s'agit d'une pollution. Les bassins sont alimentés par une source communale située sur un terrain où la municipalité de Pignans a fait installer cet été une immense piscine. Pour le maire de la commune, il n’y a pas de lien entre les deux évènements : " L'eau de la piscine ne communique pas avec celle des bassin", affirme Fernand Brun, "on a fait attention évidemment qu'il n'y ait aucune communication avec le chlore de la piscine".

Des prélèvements ont été réalisés et des poissons vont être analysés. Le pisciculteur a porté plainte, une enquête est ouverte.

L'ouverture de la pêche à la truite menacée dans le secteur

En attendant les résultats des analyses, une autre conséquence pourrait survenir sur la prochaine saison de pêche à la truite en 2023. "Le cheptel qui est mort correspond à la moitié de ce qui était programmé pour alimenter nos cours d'eau", explique Louis Fonticelli, président de la Fédération de pêche du Var.