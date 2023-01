Le New York Times place Nîmes dans les 52 destinations à visiter en 2023

Quel incroyable et magnifique coup de projecteur pour Nîmes ! Le célèbre quotidien américain, le New York Times vient de placer la ville parmi les 52 destinations dans le monde à venir visiter en cette année 2023. Les Américains sont tombés sous le charme des monuments romains de Nîmes, mais aussi de sa gastronomie : depuis les Halles de Nîmes jusqu'au Duende, en passant par le Rouge, ou encore La Pie qui Couette, Le Coin et Menna.

