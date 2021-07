Le Ninkasi, du Stéphanois Christophe Fargier, entre crise sanitaire et projets d'avenir

Pour éponger les mauvais résultats dûs à la crise, le brasseur et restaurateur va être contraint de revendre plus tôt que prévu son site historique dans le quartier de Gerland pour ne pas remettre en cause la construction d'un nouveau site, trois fois plus grand, dans le sud de Lyon, à Oullins. L'entrepreneur stéphanois prouve une nouvelle fois que, quoiqu'il arrive, il retombe sur ses pattes car l'histoire du Ninkasi est une affaire d'échecs, comme lors de l'installation ratée en 2005 place Jean Jaurès à Saint-Etienne, de réussites, avec la multiplication ensuite des restaurants dans le Rhône, et des tournants avec la crise sanitaire qui a plombé les caisses du Ninkasi. "Etre chef d'entreprise c'est piloter, prendre les décisions qui s'imposent, être agile, savoir se remettre en cause" détaille-t-il.

Roanne en attente, Rouen en janvier 2022

Le Ninkasi fourmille encore de projets. Dans la Loire il y a celui d'un troisième restaurant, à Roanne, "le projet Foch-Sully qui a pris beaucoup de retard. Nous sommes dépendants du calendrier de l'opération immobilière mais nous sommes prêts à ouvrir dans les meilleurs délais à Roanne". Aujourd'hui le Ninkasi ce sont 21 établissements en Auvergne Rhône-Alpes. Une identité forte pour Christophe Fargier : "tout ce qui a fait la réussite du Ninkasi c'est l'excellence de notre territoire et nous n'avons pas prévu de faire un lieu emblématique à Paris. Aujourd'hui on peut assumer sa dimension régionale et réussir". En ne s'interdisant pas malgré tout de franchir les frontières : un restaurant Ninkasi ouvrira ses portes en janvier 2022, en Normandie, à Rouen.