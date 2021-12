Le Nissart, monnaie locale niçoise, édite 7700 nouveaux billets pour 2022. Dessinés par l'artiste Sylvie T, ils représentent des personnalités et emblèmes de la ville de Nice. Où peut-on utiliser ces coupures de 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 50 et 100 Nissarts ?

Les 7700 nouveaux billets de Nissarts, la monnaie locale niçoise, vont entrer en circulation mercredi 15 décembre. Illustrés par Sylvie T, peintre originaire de Nice, ils mettent à l'honneur des personnalités comme Catherine Ségurane ou Francis Gag.

Les billets sont disponibles en coupures de 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 50 et 100 Nissarts et on peut les dépenser dans 22 commerces comme des restaurants, des épiceries, des traiteurs, boulangeries et même chez un opticien.

Les commerces où utiliser les Nissarts :