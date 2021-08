Le niveau de vie a baissé pendant le 1er confinement pour un habitant sur 4 des Hauts-de-France

Les habitants des Hauts-de-France ont été plus nombreux qu'ailleurs à souffrir financièrement du 1er confinement, en mars 2020. C'est ce qui ressort d'une étude menée par l'Insee qui constate que "En mai 2020, 24% des habitants des Hauts-de-France déclarent que leur niveau de vie s'est dégradé lors du confinement de mars 2020." Une proportion d'habitants touchés supérieure d'un point à la moyenne nationale.

L'Insee explique que ce sont les foyers les plus modestes qui ont été le plus impactés, alors que les Hauts-de-France compte déjà parmi les plus pauvres de France avec 18% de taux de pauvreté contre 14% au niveau national. L'institut souligne que le recours à l'activité partielle peut expliquer une partie de cette baisse du niveau de vie. Le dispositif a concerné 38% des personnes dans les Hauts-de-France pendant le 1er confinement contre 36% au niveau national.