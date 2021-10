Le Nobel d'économie remis à un trio de chercheurs spécialistes de l'économie expérimentale

Le Nobel d'économie a été décerné ce lundi au Canadien David Card, à l'Américain Joshua Angrist et à l'Américano-néerlandais Guido Imbens. L'Académie des Nobel a décerné cette récompense à ces trois chercheurs spécialistes de l'économie expérimentale. Un trio qui a "apporté de nouvelles idées sur le marché du travail et montré quelles conclusions peuvent être tirées d'expériences naturelles en termes de causes et de conséquences", selon le jury.

David Card, né en 1956 au Canada, enseigne l'économie à l'université de Californie, à Berkeley. Il obtient la moitié du prix pour "ses contributions empiriques à l'économie du travail". La deuxième moitié du prix est attribuée conjointement à l'Américain Joshua D. Angrist, né en 1960 et enseignant au Massachusetts Institute of Technology, à Cambridge, et à Guido W. Imbens, né en 1963 aux Pays-Bas, qui enseigne à l'université de Stanford "pour leurs contributions méthodologiques à l'analyse des relations causales".

