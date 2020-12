Le Noël de la chaise à Hagetmau : consommez local depuis votre canapé

« Hagetmau-savoir-faire-landais.fr » : le site internet met en avant les artisans et commerçants d’Hagetmau : il leur donne une bonne visibilité pour les fêtes de fin d’année. Les créateurs comptent sur l’entraide, et sur la solidarité des clients pour aider le commerce local.

Hagetmau est connue, entre autres, pour son histoire forte liée à l’ameublement. Elle est devenue la capitale de la chaise. Les artisans de ce secteur économique ont imaginé un concept : la fête de la chaise. Ils organisent chaque année cet évènement et ouvrent les portes de leurs entreprises pour présenter leur savoir-faire. Cette année, en raison du contexte sanitaire, la fête a été annulée. C’est à partir de ce moment-là que les organisateurs ont créé « la route de la chaise ». L’idée est de permettre aux landais d’accéder aux usines et aux fabricants d’ameublement. C’est sur cette base qu’un site internet a été développé pour le Noël de la Chaise. Le site est une plateforme de vente en ligne.

Consommer local sur une plateforme collective

L’objectif premier pour Benjamin Cazenave, chargé du projet de l’association « Hagetmau, le savoir-faire landais », est de garder le contact avec la clientèle, en se digitalisant. « Le click and collect ne va pas sauver la trésorerie des mois perdus », mais cela permet de manière « pérenne d’être présents sur les réseaux ».

Les gens se tiennent au courant de ce qui se passe autour de chez eux, et ont changé leur façon de consommer.

Tout le savoir-faire d’Hagetmau

Des meubles, des jouets dont en bois, des coffrets gourmands, des chaussures, des bijoux, des bons cadeaux…La boutique rassemble les articles par gammes de prix. Chaque commerçant y présente une sélection d’articles. Pour Benjamin Cazenave, on peut ainsi voir la pluralité de tout ce qui se fait sur Hagetmau et de consommer depuis son canapé. Il a la conviction que cette approche va s’inscrire dans le temps : « le comportement des consommateurs changera par rapport à internet, aux achats, aux boutiques, à cause de cette crise sanitaire. »