Le Noël du Secours populaire : la boutique solidaire à Equeurdreville

France Bleu Cotentin est en immersion toute cette semaine de Noël dans les coulisses du Secours Populaire. Une association caritative qui redonne le sourire à celles et ceux qui sont dans la difficulté. Entre petites joies, grands bonheurs et belles rencontres "comme si vous y étiez". Et pour cet épisode 2 direction la boutique solidaire au 45 rue de la paix à Equeurdreville. C'est ouvert à tous et c'est un véritable lieu de vie et d'entraide.

La boutique du Secours Populaire à Equeurdreville Copier

Thérèse la joyeuse bénévole de la boutique solidaire à Equeurdreville © Radio France - Katia Lautrou

On peut trouver de tout à la boutique solidaire et c'est ouvert à tout le monde © Radio France - Katia Lautrou

Même le père noël peut se ravitailler au Secours Populaire © Radio France - Katia Lautrou

Il y a aussi de la vaisselle et de la décoration pour de tout petits prix © Radio France - Katia Lautrou

A la boutique solidaire n'importe qui peut trouver son bonheur © Radio France - Katia Lautrou