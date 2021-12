Le Noël du Secours populaire : le portrait de la semaine

France Bleu Cotentin en immersion toute cette semaine de Noël dans les coulisses du Secours Populaire. Une association caritative qui redonne le sourire à celles et ceux qui sont dans la difficulté. Entre petites joies, grands bonheurs et belles rencontres "comme si vous y étiez". Après la logistique, la boutique de vêtements, l'espace meubles, la distribution alimentaire, place pour ce 5e et dernier épisode au portrait de la semaine celui de Raymonde 92 ans, bénévole depuis plus de 20 ans, que Katia Lautrou a rencontré hier jeudi lors de la distribution des colis alimentaires.

Le portrait de Raymonde, 92 ans, qui vient aider le Secours Populaire deux fois par semaine Copier