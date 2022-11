Le Noël solidaire du Secours populaire de Charente-Maritime

Le Secours populaire de Charente-Maritime organisait ce samedi 26 novembre une vente solidaire, au foyer Ferdinand Rieux, pour permettre aux bénéficiaires de l'association de passer de belles fêtes de fin d'année. Plusieurs milliers d'objets à bon prix étaient proposés à la vente pour venir apporter les fonds nécessaires aux actions que propose l'association envers les plus démunis.

Un Noël solidaire pour les personnes défavorisées

La période actuelle dans le contexte de l'inflation soumet les budgets les plus faibles. C'est ce que constate la secrétaire départementale du Secours populaire, Dalila Benboukha, qui a vu arriver des personnes qu'elle ne voyait pas encore. "L'année dernière, on suivait environ 300 familles. Cette année, ça a bondi de 60%. On accueille désormais 440 familles.__"

Des milliers d'articles dès 1 € pouvaient être achetés ce samedi, foyer Ferdinand Rieux à Dompierre-sur-Mer © Radio France - Lucas Bouguet

C'est pour ces parents qui ne peuvent pas se permettre d'acheter de cadeaux de Noël à leurs enfants, ou s'offrir un repas au Réveillon, que le Secours populaire a organisé cette journée de vente solidaire. Le moment aussi pour les visiteurs de faire de bonnes affaires, à l'image de Françoise, venu acheter deux plaids pour "réchauffer ses copines cet hiver".

Un cadeau pour chaque enfant

Il était aussi possible de déposer au pied du grand sapin un cadeau neuf pour les enfants. Aurélie et son fils de 10 ans sont venu avec une boîte de jeu Lego. L'occasion aussi pour elle de "lui transmettre des valeurs et de lui montrer que c'est une chance d'avoir des cadeaux à Noël".

Les cadeaux déposés au Secours populaire seront offerts à des enfants bénéficiaires de l'association © Radio France - Lucas Bouguet

Alexis, 9 ans, engagé au Secours populaire depuis un an, en est bien conscient. "Ce n'est pas tout le monde qui peut aller dans les grandes surfaces pour acheter des cadeaux".

Et pour ceux qui auraient manqué la vente solidaire, le Secours populaire propose de se rattraper. L'association tient jusqu'au 22 décembre son marché de Noël, Porte Royale à La Rochelle, où il sera possible de retrouver beaucoup d'articles, notamment des objets de décorations.