Le nombre d'adhérents des Restos du Coeur réduit au Pays basque pour la campagne hivernale

À l'approche de la campagne d'hiver, les Restos du Cœur du Pays basque font le bilan. Un nouveau barème va être mis en place, réduisant le nombre d'adhérents. Une collecte intermédiaire va également être mise en place en octobre pour pallier le manque de dons. Depuis, l'appel national des Restos du cœurs pour trouver des fonds , les choses ont peu évolué au Pays basque. "Il y a eu quelques dons de particuliers, mais on n'a pas de dons significatifs", raconte Didier Michel, président des Restos du Cœur des Pyrénées-Atlantiques.

Actuellement, aux Restos du cœur, il y a deux campagnes avec deux barèmes différents pour être admis. Le 23 octobre prochain, les Restos du cœur doivent passer au barème d'hiver, plus avantageux pour certaines personnes qui ne rentrent pas habituellement dans le barème d'été. Mais cette année, les choses changent. "On va garder le barème d'été pour la campagne hivernale. Il y a donc des bénéficiaires qui, l'hiver dernier, pouvaient accéder aux Restos et qui ne pourront plus désormais", évoque Didier Michel.

"Dur de devoir refuser des personnes"

Ce barème est calculé en fonction du restant à vivre. "On prend en compte toutes les rentrées d'argent de la personne, auxquelles on déduit les charges qui sont le loyer, l'eau, l'électricité, la pension alimentaire lorsqu'elle est versée, voire le surendettement s'il est encadré", précise le président de l'association dans le département. Tout est calculé par un logiciel aux Restos du cœur. Pour le moment il est encore compliqué de déterminer le nombre d'adhérents que cela impacterait.

De leur côté, les bénévoles sont aussi touchés psychologiquement par ce changement. "Ils sont un peu contrariés par le fait qu'on ne fera plus cet accueil inconditionnel. C'est dur de se dire qu'on va devoir refuser des personnes qui étaient admissibles l'hiver dernier", se désole Didier Michel.

Une collecte intermédiaire en octobre

Tous les ans, les Restos du cœur organisent une collecte, en mars. Mais cette année, les réserves sont à sec. Alors pour compenser, une collecte intermédiaire va être organisée en octobre dans les locales qui en ont besoin. "Cette collecte se fera le week-end du 14 et 15 octobre dans les villes de Mauléon, Saint-Palais, Anglet et Ayherre et Saint-Jean-Pied-de-Port, expose Didier Michel. Cela nous permet de reconstituer nos stocks". Ces collectes intermédiaires sont de moins en moins rares depuis plusieurs années selon le président de l'association dans le 64.

Il constate aussi une réelle augmentation du nombre de personnes qui se présentent dans les centres des Pyrénées-Atlantiques. "Désormais, on voit beaucoup de personnes salariées, célibataires avec des enfants, on a aussi beaucoup de personnes retraitées", souligne Didier Michel.

Si vous souhaitez donner aux Restos du cœur, les conserves de légumes, de plats cuisinés, de poissons sont les plus demandés. Tout comme les féculents notamment le riz.