Le nombre de brasseries indépendantes a triplé en dix ans en Occitanie

La Biérataise à Bérat, la Seillonne à Verfeil, le Gué des Moines à Bruguières, la Brasserie du Midi à Montrabé, la Garonnette , la Brasserie Vieilledent ou la Brasserie du Levant à Toulouse, pour ne citer qu'elles. On ne compte plus les bières locales brassées par des artisans à moins de 30 kilomètres de la ville rose. Eclairage sur une filière brassicole de plus en plus structurée avec Eric Bille, patron de la Braxéenne à Pujaudran (Gers) et président de l'Association des Brasseurs Indépendants d'Occitanie.

Qu'est-ce que représentent les bières artisanales dans la consommation globale en France ?

"Je crois qu'on est autour de 7 ou 8%. La bière artisanale, aussi appelée la "craft beer", suit en France le modèle américain qui se situe autour de 12% du marché aux Etats-Unis. Le marché est encore très largement dominé par les gros groupes internationaux (Carlsberg, Heineken, ABInBev). Mais les bières artisanales locales prennent de l'ampleur. Nous nous développons auprès des particuliers. Ils représentent 40% de nos débouchés chez nous à la Braxéenne, ils viennent directement à la brasserie. Les restaurants se mettent de plus en plus à proposer des bières locales à la carte, les supermarchés aussi.

Et les bars ? Pourquoi trouve t-on si peu de bières locales au fût dans les bars toulousains, en dehors des bars spécialisés dans les bières artisanales ?

C'est compliqué en effet, ce sont des histoires de contrat entre les établissements de débits de boissons et les grands groupes distributeurs. Dans mon village par exemple, le bar ne sert pas ma bière car il est sous contrat avec une grande marque. C'est historique et culturel en France, même si ça commence tout doucement à changer.

Est-ce que la Coupe du monde de foot représente un intérêt pour vous, brasseurs indépendants ?

On ne peut pas dire que ce soit complètement anecdotique, des bars nous ont demandé des fûts. Mais on compte surtout sur Noël, les bières sont devenues des cadeaux au pied du sapin. On a fait un calendrier de l'Avent aussi, 24 petites bières occitanes, qui se vend bien.

À quoi ressemble désormais le paysage brassicole occitan ?

Quand j'ai démarré il y a neuf ans, il y avait 70 brasseurs indépendants en Occitanie. Aujourd'hui, nous sommes 220. Moi-même je forme de futurs brasseurs, l'engouement y est encore. D'ici quelques années, il devrait y avoir 3.000 brasseries artisanales en France et cela devrait se stabiliser.

Comment ces jeunes entreprises supportent-elles la hausse des prix des céréales et de l'énergie ?

C'est dur, il y a les augmentations diverses et les aides de l'Etat (PGE) pendant le Covid qu'il faut désormais rembourser. C'est vrai que tout a augmenté, mais en réalité ce ne sont pas les matières premières mais tout ce qui a autour qui a explosé. Prenez le verre, c'est considérable, avec des prix de bouteilles qui ne sont pas garantis par les fournisseurs. D'où d'ailleurs le développement du concept de la consigne. On travaille avec une coopérative, Consign'Up , qui développe la consigne en Occitanie. Nous, on fait de la consigne sur les bouteilles de 75 cl, on espère la passer sur les 33 cl en 2023 voire 2024".