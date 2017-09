Le nombre de chômeurs a augmenté de 0,6% au mois d'août

Les chiffres du chômage du mois d'août ont été révélés ce mardi par le ministère du Travail : il y avait fin août 3.540.000 chômeurs de catégorie A en France, soit 22.300 de plus qu'en juillet. Le nombre de chômeurs des catégories A, B et C atteint 5,65 millions, atteignant un nouveau record.

Le nombre de chômeurs sans emploi a encore augmenté, au mois d'août, après une forte hausse enregistrée en juillet : selon les chiffres révélés ce mardi par le ministère du Travail, il y avait fin août quelque 3,54 millions de chômeurs de catégorie A (qui n'exercent aucune activité), en métropole soit une hausse de 0,6% (+22.300) par rapport au mois dernier. Avec les outre-mer, cela fait 3,8 millions de personnes.

Si on y ajoute les chômeurs de catégorie B et C, c'est-à-dire ceux qui ont une activité réduite mais sont tenus de chercher un emploi, cela fait 5,64 millions de personnes, soit une hausse de 0,4% en un mois. C'est un nouveau record pour le cumul de ces trois catégories, les plus scrutées en général. En incluant les outre-mer, on arrive à 5,95 millions.

Les demandeurs d'emploi en août 2017 © Visactu

Recul du chômage sur un an pour les jeunes, augmentation pour les seniors

Sur un an en revanche, on enregistre une légère baisse (-0,3%) pour le chômage de catégorie A et une forte hausse (+2,5%) pour les catégories A, B et C cumulées. En un an, on peut aussi constater que le chômage des jeunes de moins de 25 ans a nettement chuté (-5,2%) alors que celui des plus de 50 ans a bondi de 3,1%.