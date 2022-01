Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 12,6% au cours de l'année 2021

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, qui n'ont aucune activité, a baissé de 12,6% au cours de l'année 2021, selon les chiffres publiés ce mercredi par Pôle emploi. Sur an an, c'est près de 480.000 chômeurs de moins. Le nombre de chômeurs est à son plus bas niveau depuis 2012.