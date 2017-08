Le nombre de chômeurs a augmenté de 1% au mois de juillet

Le chômage est reparti en forte hausse au mois de juillet, a annoncé le ministère du Travail ce jeudi soir. Après une baisse en juin, le pays a compté près de 35.000 chômeurs de plus le mois dernier.

Après une baisse en juin, le nombre de chômeurs est reparti à la hausse au mois de juillet, avec 34.900 chômeurs de plus, soit 1% supplémentaire. Selon le ministère du Travail ce jeudi, cela fait donc 3,52 millions de personnes en catégorie A (sans activité) en métropole, et 3,78 millions si l'on compte l'outremer.

Le chômage en juillet © Visactu

Tous les compteurs à la hausse

L'indicateur est aussi en forte hausse si l'on inclut les demandeurs d'emploi des catégories B et C, avec 5,62 millions de personnes en métropole (5,93 millions en France entière), soit une hausse de 1,1%. Depuis le début de l'année, l'indicateur alterne entre mois de hausse et mois de baisse : depuis janvier, il y a 51.000 chômeurs de plus (+1,5%). Sur un an, la tendance est plus légère : +0,1%.

Tous les chiffres sont à la hausse pour juillet : le chômage des jeunes a augmenté de 2,8% sur le mois (mais reste en baisse de 3,6% sur un an). Côté seniors, l'augmentation est de 0,3%, avec une tendance lourde de 3,4% sur un an. Enfin, le chômage de longue durée a lui aussi augmenté sensiblement : +0,8%. Fin juillet, il y avait 2,46 millions de personnes au chômage depuis plus d'un an.