Le nombre de chômeurs baisse dans l'Indre et augmente légèrement dans le Cher au 1er trimestre

La tendance du nombre de chômeurs diffère dans l'Indre et le Cher en ce début d'année. Au niveau de la catégorie A, la plus répandue, c'est à dire les demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité ; leur nombre baisse de 1 % dans l'Indre, soit 100 personnes de moins sur le premier trimestre 2021 , tandis qu'elle augmente de 0,1 % avec 20 chômeurs catégorie A en plus dans le Cher.

Cette différence se retrouve lorsque l'on regarde toutes les catégories confondues (A, B, C) : le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité, s'établie à 17 430 personnes dans l'Indre, en recul de 0,2 % (soit –30 personnes) au premier trimestre de l'année alors qu'il augmente de 0,4 % sur un trimestre (soit +90 personnes) avec 25 120 demandeurs d'emplois toutes catégories confondues dans le Cher.

Au niveau régional, le nombre de chômeurs de catégorie A augmente de 0,2 % sur un trimestre et de 0,6% toutes catégories confondues. En tout, en ajoutant les demandeurs d'emploi de catégories B et C (qui exercent une activité réduite de courte ou longue durée), le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 6 012 600 personnes en France.

Augmentation sur un an dans l'Indre et le Berry

En revanche, les deux départements se retrouvent sur un point : le nombre de chômeurs, toutes catégories confondues, augmente de 3,8 % sur un an. Lorsque l'on prend uniquement la catégorie A (les personnes n'ayant exercé aucune activité), le chiffre augmente de 1,6 % sur un an dans l'Indre et baisse au contraire de 0,1 % dans le Cher.

Des statistiques en augmentation pour le Centre-Val de Loire dans sa globalité : + 1,9 % de chômeurs catégorie A sur un an et + 4,6 % demandeurs d'emplois toutes catégories sur la même année.