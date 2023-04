Le nombre de chômeurs continue de baisser dans les Landes, au plus bas depuis plus de 10 ans

Le chômage continue de baisser dans les Landes, selon les chiffres publiés ce mercredi 26 avril par le ministère du Travail. Au premier trimestre 2023, 16.850 chômeurs sans aucune activité (catégorie A) étaient inscrits à Pôle Emploi dans les Landes, en baisse de 3.2 % comparé au trimestre précédent, et en baisse de 4.9 % par rapport à la même période l'an dernier. Cela représente 870 chômeurs sans aucune activité en moins sur un an dans les Landes. Il faut remonter plus de 10 ans en arrière, au 3e trimestre 2012, pour trouver un nombre de chômeurs aussi faible dans les Landes.

Au plus fort ces dernières années, on avait compté jusqu'à 25.000 chômeurs sans aucune activité dans les Landes, en 2020, en pleine crise Covid. Avant même cette crise, le nombre de chômeurs sans aucune activité dépassait les 20.000 de 2015 à 2018.

Baisse également en incluant l'activité réduite

Si l'on inclut les chômeurs ayant eu une activité réduite (catégories A, B et C), le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi s'établit à 34.860 dans les Landes au premier trimestre 2023, en baisse de 0.9% sur un an.

