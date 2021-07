Le nombre de chômeurs en baisse en Normandie

Les chiffres du chômage du deuxième trimestre 2021 ont été rendus publics ce mardi. Le nombre de demandeurs d'emploi toutes catégories est en baisse de 4,3% sur un an en Normandie.

A l'image du reste du pays, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé en Normandie au 2è trimestre 2021. Selon les chiffres rendus publics ce mardi, la région compte 277.980 chômeurs, toutes catégories confondues. Cela représente une baisse de 4,3% par rapport au 2è trimestre 2020.

Explosion des chômeurs de catégorie C

La baisse est exactement la même à l'échelle du département de la Seine-Maritime (115.320 demandeurs d'emploi). Elle est en revanche plus modérée dans l'Eure (-1,8%, 51.540 inscrits à Pôle Emploi).

Dans le détail, le nombre de demandeurs d'emploi qui ont travaillé plus de 78h par mois (de catégorie C) bondit partout (+40% sur un an en Normandie, +43% en Seine-Maritime, +38,9% dans l'Eure), quand celui des chômeurs sans aucune activité chute de 19% au niveau régional.

Enfin, il faut prendre ces chiffres pour ce qu'ils sont : le 2è trimestre 2020 a évidemment été bouleversé par le premier confinement en France.