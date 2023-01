Le nombre de chômeurs en Dordogne baisse encore, au plus bas depuis dix ans

Il n'y avait pas eu aussi peu de chômeurs en Dordogne depuis au moins dix ans. L'INSEE, l'institut national de la statistique vient de publier les chiffres des inscriptions à Pôle emploi pour le dernier trimestre de l'année 2022. Ils sont bons, très bons même, si l'on regarde le nombre de chômeurs en catégorie A, celle de ceux qui n'ont aucune activité : ils ne sont plus "que" 16.390 dans le département, une baisse de 4,8% sur le dernier trimestre 2022, et de 7,1% sur un an. Le nombre de chômeurs en Dordogne n'a pas été aussi faible depuis plus de 10 ans.

La baisse est plus faible, mais bien réelle si l'on regarde ensemble les catégories A, mais aussi B et C qui regroupent les chômeurs en activité réduite de courte ou longue durée. Ils sont 30.530 en Dordogne, une baisse de 5,4% sur un an.

L'inflation n'a pas (encore ?) inversé la tendance

La diminution du chômage en Dordogne suit la tendance dans toute la France, même si la baisse est encore plus forte au niveau national puisque le nombre de chômeurs en catégorie A a baissé de 9,3% sur un an . En tout, 312.000 personnes sont sorties de la catégorie A en un an, c'est un peu moins qu'en 2021 mais ça reste un chiffre très bon.

"On reste surpris par le fort dynamisme du marché du travail. Ce n'est toujours pas l'inversion de la courbe du chômage (à la hausse, ndlr) qu'on attend du fait du contexte macroéconomique" dégradé, s'étonne Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), dans une interview donnée à l'AFP.