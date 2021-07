Le nombre de chômeurs est stable en Dordogne depuis le mois d'avril

Le taux de chômage avait explosé pendant le premier confinement l'année dernière. Il est redescendu de façon continue depuis, et désormais en Dordogne, le nombre de demandeurs d'emploi est stable, selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail ce mardi 27 juillet.

Une baisse plus prononcée ailleurs dans la région

Il y a 19 810 personnes inscrites en catégorie A. Le nombre de chômeurs a baissé de 0,1% en Dordogne en juin par rapport à avril, soit 20 personnes de moins en catégorie A. Au niveau régional, la baisse est de 1,3%, au niveau national également. Sur un an, la baisse est beaucoup plus vertigineuse : -18% en Dordogne, -14,8% au niveau national.

La courbe du chômage, en catégorie A, et A-B-C, en Dordogne au deuxième trimestre 2021. - DREETS

Voilà pour les bonnes nouvelles. Car en dehors de la catégorie A, les personnes sans emploi qui sont tenues de rechercher un travail, il y a les autres. La catégorie B, celle des personnes qui ont une activité réduite mais cherchent un emploi plus pérenne, est en augmentation de 4,5% en Dordogne, soit 200 personnes de plus. Et la catégorie D, celle des personnes qui sont en formation ou en arrêt maladie mais qui n'ont pas de travail, augmente de 10% sur un trimestre.