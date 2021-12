Le nombre de chômeurs a poursuivi sa baisse au mois de novembre

"Encore une bonne nouvelle sur le front de l'emploi", s'est félicitée ce lundi la ministre du Travail, Élisabeth Borne, sur Twitter. Alors que plusieurs secteurs de l'économie souffrent encore de la pandémie et de ses conséquences, les chiffres publiés par son ministère ne traduisent pas la crainte de certains professionnels, notamment ceux de l'événementiel et de la restauration. Le nombre de demandeurs d'emploi sans activité, en catégorie A, a connu un nouveau recul au mois de novembre : il a baissé de 1,7%.

Il s'agit de la septième baisse mensuelle consécutive, avec 55.800 chômeurs en moins. La France compte donc 3,321 millions de chômeurs en recherche active d'emploi. C'est "210.000 demandeurs d'emploi sans aucune activité" en moins "par rapport à décembre 2019". "Le chômage des jeunes est à son plus bas niveau depuis près de 15 ans", a salué la ministre.

Si on inclue l'activité réduite, à savoir les catégories B et C, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 0,7% en novembre par rapport à octobre en France (hors Mayotte). Car les catégories B et C connaissent en revanche une légère progression, de 0,7%. Ramené sur un an, le nombre de demandeur d'emploi en catégorie A a baisse de 13,2% et de 5,7% toutes catégories confondues.