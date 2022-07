Le nombre de chômeurs sans activité recule de 0,8% au deuxième trimestre, une baisse de 15,1% en un an

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, ceux qui n'exercent aucune activité, a baissé de 0,8% au deuxième trimestre de cette année, indiquent les chiffres du ministère. Sur un an, la baisse est de plus de 15%.

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, ceux qui n'ont aucune activité, a reculé de 0,8 % au deuxième trimestre de cette année en France (hors Mayotte), par rapport au trimestre précédent, selon les chiffres publiés mercredi par le ministère du Travail. Cela représente 26.900 inscrits en moins, pour un nombre de chômeurs de catégorie A qui s'établit à 3,165 millions.

Une baisse de 15% en un an

Sur un an, la baisse en catégorie A est de 15,1%. En incluant l'activité réduite (catégories B et C de Pôle emploi), le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse de 1,7% au deuxième trimestre (-8,9% sur un an) et s'établit à 5,436 millions, selon la Direction des statistiques du ministère du Travail.