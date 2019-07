Le nombre de chômeurs stable dans la Loire et la Haute-Loire au deuxième trimestre 2019

Le nombre de demandeurs d'emploi reste stable dans la Loire et la Haute-Loire au deuxième trimestre 2019, selon les chiffres publiés jeudi par la direction régionale de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Sur un an, le chômage recule fortement en Haute-Loire.

Selon les statistiques diffusées jeudi par Pôle emploi et par la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, 36.510 personnes étaient inscrites à Pôle emploi dans la Loire en catégorie A (personnes sans emploi tenues de rechercher un emploi) au deuxième trimestre 2019, contre 36.640 au premier trimestre (-0,4%).

En Haute-Loire, Pôle emploi recense 8.820 inscrits sur la même période dans cette même catégorie, contre 8.850 au premier trimestre (-0,3%).

Si la tendance trimestrielle est à la stabilité, une forte baisse est à noter sur un an en Haute-Loire : -5,1% (catégorie A). C'est la plus forte évolution enregistrée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur une année. Dans la Loire, l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi sur un an est de -2,3%.