Le nombre de demandes de nouvelles grandes surfaces en nette baisse dans les Bouches du Rhône

Auchan veut vendre 21 magasins et supprimer entre 700 et 800 postes.

Bouches-du-Rhône, France

Depuis le début de l'année, la commission départementale d'aménagement commerciale des Bouches du Rhône n'a donné que deux autorisations pour des commerces alimentaires de plus de 1000 m2. Un avis favorable pour un Drive de Leclerc à la Ciotat et une feu vert pour Lidl de 1200 m2 au Tholonet près d'Aix en Provence. L'an dernier, au moins 8 dossiers avaient été approuvé par cette même commission. "C'est parce que la loi française respecte enfin les textes européens, estime Martine Donnette de l'association En toute franchise à Marignane. La loi Elan a durcit les critères d'autorisaton. Il était temps". Voté en novembre 2008, ce texte impose pour l'implantation d'une grande surface l'obligation de démontrer qu'il n'y a pas de possibilité de le faire en centre ville. De quoi décourager certains candidats.

Carrefour pourrait encore supprimer 3000 emplois en 2019

Autre cause : la crise traversée par les géants de la grande distribution. Après avoir perdu 1 milliard d'euros l'an dernier, Auchan veut vendre 21 magasins et supprimer entre 700 et 800 postes. Chez Carrefour, 2000 emplois ont disparu en 2018 notamment avec la fermeture de prés de 250 magasins Dia, dont une dizaine en Provence. Selon les syndicats, 3000 emplois seraient encore menacés d'ici la fin de l'année dans le groupe Carrefour.