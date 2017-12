Vaucluse, France

La baisse est assez nette : dans le département du Vaucluse, entre fin octobre et fin novembre, 850 personnes ont quitté la catégorie A de Pôle emploi, la catégorie des demandeurs d'emploi sans activité.

850 personnes de moins, c'est une baisse de 2,1% sur un mois. Une baisse qui profite beaucoup plus aux jeunes : le nombre de chômeurs de moins de 25 ans a baissé de 2,6% au mois de novembre, c'est plus que les autres classes d'âge.

Au total, dans le département, il y avait toujours 39.460 personnes à la recherche d'un emploi et qui n'ont pas travaillé au mois de novembre.

Des chiffres à relativiser

Si les chiffres sont plutôt bons pour le mois de novembre, le nombre de demandeurs d'emploi restent en hausse sur l'année : + 0,3%. Autre chiffre qui vient relativiser cette baisse : la très forte hausse du nombre de personnes inscrites à Pôle emploi mais qui ont travaillé à temps partiel le mois dernier. Au mois de novembre, 820 personnes ont ainsi rejoints les catégories B et C. Sur un an, la hausse est de 8,1%.